كاتب إسرائيلي: الاختراعات الفلسطينية الجديدة تقتلنا

2019/03/10 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كاتب ومحلل سياسي إسرائيلي إن الفلسطينيين يخترعون طرقا جديدة تسبب القلق والتوتر للإسرائيليين.

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