2019/03/10 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أطاحت القوات الأمنية ،الأحد، بمجموعة إرهابية تسللت من سوريا بناحية ربيعة في الموصل.وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان تلقى / الأنصار/ نسخة منه انه “بعملية نوعية اتسمت بالمتابعة الاستخبارية الدقيقة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 15 من رصد تحركات مجموعة إرهابية مكونة من سبعة إرهابيين قادمين من سوريا قاموا بالتسلل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تطيح بمجموعة إرهابية تسللت من سوريا alansaar.

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