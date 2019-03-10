صفقة القرن ” المهمة المستحيلة

2019/03/10 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.سليم محمد الزعنون* كثر الحديث مؤخرًا عن “صفقة القرن” التي خطّة السلام الأميركيّة المستقبليّة للشرق الأوسط، وقد أكّد جيسون غرينبلات مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن “صفقة

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