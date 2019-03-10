2019/03/10 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

يعقد مجلس النواب، غداً الاثنين، جلسته الاعتيادية الثانية من فصله التشريعي الجديد، لاتمام القراءة الأولى لمشاريع خمسة قوانين.وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان ورد لشبكة رووداو الإعلامية، نسخة منه، إن "البرلمان يعقد غدا، جلسته الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة الانتخابية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي".وأضاف أن "الجلسة ستشهد إتمام القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع (لجنة النزاهة، اللجنة القانونية، اللجنة المالية) (20 مادة)، وأيضا اتمام القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 (لجنة النزاهة، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني) (6 مواد)".وتابعت: "كما سيتم خلال الجلسة اتمام القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008 (اللجنة القانونية) (2 مادة)، فضلا عن اتمام القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية (لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة القانونية) (22 مادة)".وبينت الدائرة، أن "الجلسة سيتم خلالها اتمام القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية (لجنة الأمن والدفاع اللجنة القانونية) (10 مادة)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العراقي يعقد جلسته غداً وتتضمن قراءة مشاريع خمسة قوانين) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العراقي يعقد جلسته غداً وتتضمن قراءة مشاريع خمسة قوانين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).