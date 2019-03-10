2019/03/10 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الاعرجي : منع دخول سيارات الحمل والصهاريج ومبيتها داخل الأحياء السكنية في الموصل

10/03/2019 14:55:00 PM |

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واع / مكتب نينوى / م .خ

اعلن قائممقام الموصل زهير محسن الأعرجي ، الاحد، عن قراره منع دخول سيارات الحمل والصهاريج ومبيتها داخل الأحياء السكنية اعتبارا من اليوم.





وذكر الاعرجي في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنه "اقتضى عدم إدخال سيارات الحمل والصهاريج ومبيتها داخل الأحياء السكنية، وذلك لضيق الشوارع مما تتسبب في مشاكل كثيره للمواطنين".

وأضاف أنه "تقرر مبيتها داخل ساحات وقوف السيارات اعتبارا من اليوم الاثنين العاشر من اذار 2019".

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