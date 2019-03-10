هام وخط(ير نائب:زيارات الحلبوسي الخارجية ليست في مصلحة الشعب

2019/03/10 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشف اليوم النائب عن تحالف سائرون علي غاوي، الاحد، ان جولات رئاسة البرلمان الى الخارج يجب ان تصب في مصلحة الشعب وتؤدي غرضها في تقديم ما يصبوا اليه من خدمات وحل لازمة الكهرباء والمياه خلال الصيف المقبل.وقال غاوي في تصريح صحفي له اليوم، ان “الجولات الخارجية لرئاسة البرلمان يجب ان …

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