ليلى الهمامي.. أول امرأة تخوض سباق الرئاسة التونسية

2019/03/10 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مازلنا في شهر المرأة ومازلنا نحتفي بها على جميع المستويات، وضيفة برنامج يوم جديد تعتبر أول امرأة تعلن عزمها خوض سباق الانتخابات الرئاسية في تونس، حيث ترى أن مكانة المرأة في المجتمع تجاوزت الحدود المعتادة.

فهي نموذج لامرأة كسرت كل القيود المجتمعية، فهي تؤمن أن ترشحها لمنصب رئيس الجمهورية يعلي من سقف طموحات المرأة بشكل عام.

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