النزاهة: العراق يستردُّ 12 مليون يورو قيمة شحناتٍ نفطيةٍ جُهِّزَت في العام 1988

2019/03/10 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن تمكُّن العراق من استرداد قرابة (12,000,000) مليون يورو من إسبانيا، مُبيِّنةً أن تلك المبالغ تُمثِّلُ قيمة شحناتٍ نفطيةٍ مُجهَّزةٍ من قبل وزارة النفط لإحدى الشركات الإسبانيَّـة عام 1988.

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