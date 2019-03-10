شاهد.. الرئيس الجزائري قد يعود إلى بلاده اليوم الأحد

2019/03/10 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هبطت طائرة حكومية جزائرية، أقلت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في مطار

كوينترين في جنيف صباح اليوم الأحد فيما قالت مصادر جزائرية إنه من

المتوقع أن تهبط طائرة بوتفليقة في الجزائر ظهر اليوم بالتوقيت

المحلي.وقال مصدر مسؤول أنه من المتوقع أن يعود الرئيس الجزائري إلى البلاد

اليوم الأحد.هذا ودعا الحزب الحاكم في الجزائر كل الأطراف للعمل معا لإنهاء الأزمة

السياسية.وهبطت الطائرة "جلف ستريم" التي أقلت بوتفليقة إلى جنيف في 24

شباط/فبراير في المطار وسط وجود مكثف للشرطة.



ولم تظهر بعد أي سيارة

إسعاف أو موكب يقل الرئيس البالغ من العمر 82 عاما.وأظهر تطبيقان لتتبع حركة الطائرات في وقت سابق أن الطائرة غادرت

المجال الجوي الجزائري واتجهت شمالا في ساعة مبكرة من صباح اليوم

الأحد.ولم يظهر بوتفليقة (82 عاما) في العلن إلا نادرا منذ إصابته بجلطة

دماغية في 2013، ودفعت محاولته تمديد فترة حكمه المستمر منذ 20 عاما

عشرات الآلاف من الجزائريين للانضمام لأكبر احتجاجات تشهدها العاصمة

الجزائرية منذ 28 عاما.ولم يتم رصد الطائرة "جلف ستريم 4إس.بي" وهي تغادر الجزائر منذ أعلنت

السلطات الجزائرية في فبراير/شباط أن بوتفليقة سيتوجه إلى المدينة

السويسرية لإجراء فحوص طبية لم يتم تحديدها.

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