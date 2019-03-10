الشمري لعبد المهدي: عليك إرجاع أموالنا من مكاتب رؤساء الكتل والرئاسات الثلاث

2019/03/10 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- طالب الوزير الاسبق محسن الشمري، الأحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بإرجاع أموالهم من مكاتب رؤساء الكتل والرئاسات الثلاث، منتقدا عبد المهدي فيما يخص سياسية مكافحة الفساد.وقال الشمري، في بيان تلقت /SNG/ نسخة منه، إن “أكثر من 40 ملف فساد اهدرت مئات المليارات من الدولارات في البلد”، مبينا أن “تشخيص رئيس الوزراء الى ...

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