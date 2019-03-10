2019/03/10 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم

عدد من خريجي جامعة البصرة قسم الإدارة والاقتصاد للسنوات الماضية

وبحضور أسرهم حفل تخرج لإعادة الذكريات بينهم وللتأكيد على إستمرار

التواصل والمحبة وروح الألفة فيما بينهم .

تقرير: ماهر ميرزا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. خريجو جامعة البصرة يستعيدون أيام الدراسة في حفل تخرج بحضور أسرهم) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. خريجو جامعة البصرة يستعيدون أيام الدراسة في حفل تخرج بحضور أسرهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).