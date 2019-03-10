الكمارك تتلف “معسل” ولوازم أركيلة ممنوع إستيرادها

2019/03/10 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أعلنت هيئة الكمارك، الأحد، عن إتلاف مديرية كمرك المنطقة الشمالية ، شحنة من مادة المعسل ولوازم أراكيل ممنوع استيرادها.وقال الهيئة في بيان تلقت / المعلومة /، نسخة منه، أن “مديرية كمرك المنطقة الشمالية ضبطت شحنة من مادة المعسل ولوازم أراكيل ممنوع استيرادها”.واضافت ان “المديرية اتخذت الإجراءات القانونية بحق شحنة المعسل […]

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