2019/03/10 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- بغداد نظمت المديرية العامة لتربية نينوى الأحد، وقفة احتجاجية تنديداً بالأعمال الارهابية التي تعرضت لها مدينة الموصل خلال الأيام الماضية وسقط إثرها عدد من الضحايا بينهم طلاب في المدارس.وذكر بيان صدر عن مديرية التربية أنها نظمت اليوم ( 10 آذار 2019) وقفة احتجاجية تنديداً بالأعمال الإجرامية التي تطال الابرياء في محافظة نينوى مما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور “مؤلمة”: تلاميذ يودعون زميلتهم “حنين” التي قُتلت منتصف العام الدراسي في الموصل NAS | موقع ناس الرسمي.

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