التربية تطلق درجات وظيفية جديدة لمحافظة بغداد

2019/03/10 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف معاون محافظ بغداد لشؤون التربية، صبار المساري، اليوم الأحد، أطلاق 13 ألف درجة وظيفية جديدة في بغداد.وقال المساري في بيان تلقت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إنه "لدينا تعيينات وظيفية ضمن قطاع التربية في محافظة بغداد"، مبيناً إلى وجود "13 ألف درجة وظيفية بعد وضع ضوابط معينة لقبول المتقدمين على هذه الوظائف".

وأضاف، أنه "كان من المؤمل أن يتم الفرز والتخصيص للدرجات الوظيفية قبل شهر من الآن، ولكن حصل التأخير بسبب إتاحة الفرصة لعدد أكبر من المحاضرين على العقود بالتقديم على الوظائف المقررة"، مؤكدا أن "بغداد تضم نحو 6 آلاف من المحاضرين ضمن قطاع التربية والذين قدموا خدمة كبيرة جداً لمدارس العاصمة وخاصة في أطراف بغداد والتي تعاني كثيراً من نقص كبير في الكوادر التدريسية

واوضح المساري أنه "من الصعب الزج بجميع المحاضرين ضمن الوظائف الحكومية المتاحة على الملاك الدائم".

يذكر ان وزارة المالية اعلنت يوم الخميس المصادف 16 آب السنة الماضية عن اطلاق درجات وظيفية لمديريات التربية في بغداد على حركة الملاك لهذا العام.

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