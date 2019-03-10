العشرات من المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية يتظاهرون للمطالبة باعادتهم الى وظائفهم

2019/03/10 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية للمطالبة باعادتهم الى وظائفهم.وذكر مراسل وكالة وطن” ان العشرات من المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية من منتسبي الجيش والشرطة الاتحادية تظاهروا في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة باعادتهم الى وظائفهم استنادا الى تعليمات قانون الموازنة العامة .

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