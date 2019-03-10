إيسكو خارج حسابات ريال مدريد

2019/03/10 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..استبعد سانتياجو سولاري المدير الفني لـريال مدريد لاعب خط الوسط إيسكو ألاركون من قائمة الفريق لمواجهة بلد الوليد اليوم الأحد في الجولة الـ27 للدوري الإسباني.وأعلن الحساب الرسمي لريال مدريد عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائمة لقاء بلد الوليد الذي سيقام مساء الأحد والتي شهدت غياب إيسكو.وكان المدرب الشاب قد أكد أن […]

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