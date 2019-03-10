الأعرجي يدعو الحكومة والبرلمان إلى قراءة الواقع وإتخاذ خطوات عملية لحل الأزمات

2019/03/10 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

دعا نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الحكومة والبرلمان الى قراءة الواقع بالشكل الدقيق والسريع وإتخاذ خطوات عملية لحل الأزمات والمشاكل.





وقال الاعرجي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “كنّا نتوقع أن جلسة مجلس النواب الأخيرة ستضع نقطة شروع حقيقية وواقعية لمُعالجة الأزمات التي يمرُّ بها عراقنا العزيز سواء في مُحاربة الفساد أو مُعالجاتٍ للملف الأمنيّ بعد التطّورات الأخيرة لتحركات د اعش الإرهابيّ”.

وأضاف، ان “مُجرد إصدار القرارات التي ليس لها قوة التنفيذ سيُوجد حالة من الخلاف السياسيّ الذي يجب أن نكون بعيدين عنه في هذه المرحلة”مبينا “لذا نتمنى من الحكومة والبرلمان قراءة الواقع بالشكل الدقيق والسريع وإتخاذ خطوات عملية تكون كفيلة بحلِّ تلك الأزمات والمشاكل”.

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