الخطوط الإثيوبية: قائد الطائرة المنكوبة طلب العودة بعد الإقلاع

2019/03/10 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية إن قائد الطائرة المنكوبة أبلغ عن وجود صعوبات عقب إقلاع الطائرة من مطار أديس أبابا، وطلب إذن بالعودة للمطار.

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