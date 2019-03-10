وزير الشؤون الإسلامية السعودي لـ

2019/03/10 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الشؤون الإسلامية السعودي، الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، إن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، هو هبة الله للسعودية.

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