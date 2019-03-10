خبراء من روسيا والشرق الأوسط وأفريقيا يشاركون في مؤتمر التعليم بدبي

2019/03/10 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستضيف دبي، غدا الإثنين، وعلى مدى ثلاثة أيام، أول مؤتمر للتعليم والتعلم، بمشاركة خبراء من مختلف أنحاء روسيا الاتحادية، والشرق الأوسط، وأفريقيا.

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