العتبة الحسينية ترسل عناصر متخصصة بكشف المتفجرات الى سامراء

2019/03/10 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت العتبة الحسينية المقدسة عددا من العناصر الأمنية وأجهزة كشف المتفجرات الى سامراء للمشاركة بتقديم الخدمات بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي الهادي عليه السلام.

وذكر الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة نقلا عن رئيس وفد العتبة محمد ابو دكة انه :" تم نشر عدد من العناصر الامنية واجهزة كشف المتفجرات من قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية المقدسة للمساهمة في حفظ الامن والنظام ".

وأضاف أبو دكة :" تم تسيير عدد من الاليات الخدمية ونصب العديد من المنشآت الصحية المتنقلة في الطرق القريبة والمؤدية الى العتبة العسكرية المقدسة فضلا عن اصطحاب مفرزة طبية محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية المتكاملة ، مبينا انه سيتم نشر عدد من العجلات الكبيرة لنقل الزائرين من اماكن القطع الى مناطق قريبة لحرم الامامين العسكريين عليهما السلام بعد الاتفاق مع الجهات الامنية المتواجدة هناك.

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