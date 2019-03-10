2019/03/10 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونجح الفريق الانكليزي في قلب تخلفه على ملعب أولدترافورد ذهابا بهدفين نظيفين عندما سجل له ماركوس راشفورد هدف الفوز 3-1 في الوقت بدل الضائع ليصبح أول فريق في تاريخ المسابقة القارية يتأهل الى الدور التالي بعد تخلفه بهدفين نظيفين على أرضه.وقال مبابي لبرنامج "تيلي فوت" على شبكة "تي أف 1" الأحد "لقد كنت مصدوما.لم أتمكن من النوم في تلك الليلة.الأمر صعب، بذلنا جهودا كبيرة للوصول الى هذه النقطة وقد خاب أملنا.سنحاول ان ننهض من هذه الكبوة".وتابع "كان الملعب مليئا لمناسبة رائعة، لكننا أفسدنا الاحتفال.لم نكن نرغب في افسادها لكن هذا ما حصل".وأمل مبابي في ان يتمكن ناديه من التتويج باللقب القاري في المستقبل بقوله "أعتقد بان كثيرين يشككون لكني ما زلت مقتنعا بهذا المشروع.أنا واثق من قدرتنا على تحقيق شيء ما لأن أنصار الفريق يقومون بمساندتنا وأمل ان يستمروا في ذلك".وأكد مبابي بقاءه في صفوف نادي العاصمة الفرنسية الموسم المقبل "أعتقد بأني ساستمر هنا.هذا الأمر مؤكد.مع هذا الخروج وما خلقه من مشاكل، لا اريد ان أفاقم الأمور من خلال وضعي الشخصي وبالتالي الامور واضحة تماما في هذا الشأن".ومنذ انتقال ملكية نادي باريس سان جيرمان الى قطر عام 2011، لم ينجح في بلوغ الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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