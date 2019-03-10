2019/03/10 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت إحدى وحدات الجيش العربي السوري العاملة في ريف حماة الشمالي اليوم الاحد، لهجوم مجموعة إرهابية على إحدى النقاط العسكرية شمال غرب السقيلبية. وذكر مراسل سانا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوري يحبط هجوما للإرهابيين في ريف حماة الشمالي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوري يحبط هجوما للإرهابيين في ريف حماة الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).