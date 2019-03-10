وزير النفط: الاقليم لم يسلم بغداد برميلا واحداً من 250 الف ب/ي بموجب الموازنة

2019/03/10 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الأحد، ان تشهد الايام القليلة المقبلة، تصاعد الجهود لاجراء لقاء بين الحكومة الاتحادية وادارة

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