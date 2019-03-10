مدير دائرة الرعاية في كربلاء يدعو المستفيدين ممن ظهرت أسماؤهم لمراجعة اللجان الفرعية

2019/03/10 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في محافظة كربلاء المقدسة الحقوقي سامر الميالي المواطنين الذين ظهرت أسماؤهم الى مراجعة اللجان الفرعية التي تم تشكيلها في مناطقهم من أجل ترويج معاملة الحصول على اعانات شبكة الحماية الاجتماعية .وقال الميالي لمراسل وكالة وطن بان عمل اللجان الفرعية التي تم تشكيلها في كل مناطق المحافظة هي للتأكد من […]

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