العراق وإيران يعلنان عزم توقيع اتفاقيات ثنائية وتعديل مذكرات تفاهم

2019/03/10 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد وزيرا خارجية العراق وايران في بغداد مؤتمرا صحفيا لمناقشة عدد من القضايا بين البلدين.

وقال وزير الخارجية محمد الحكيم خلال المؤتمر، ان وفد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف "ضم فريقا فنياً متخصصا من مجموعة وزارات وذلك لاجل التوقيع على اتفاقيات ثنائية في مجال الزراعة والصحة والتجارة" مشيراً الى انه تم منافشة تسهيل سمة الدخول لرجال الاعمال بين البلدين وبحث العلاقات التجارية والصناعية".وأضاف الحكيم "هناك تعديل على مذكرات تفاهم سابقة في مجالات الصناعة والتجارة" لافتاً الى ان "الجانب العراقي عرض على الجانب الايراني تجربة المنطقة الصناعية مع الاردن واهميتها وتوسيعها لتكون مشابهة مع ايران".من جهة اخرى ثمن الحكيم دور ايران في مساعدة العراق بالحرب ضد داعش الارهابي.من جهته قال ظريف خلال المؤتمر ان "الوفد الايراني اجرى مباحثات جيدة تمهيدا لزيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى العراق المقررة غداً الأثنين" مشيراً الى ان "الجانبين العراقي والايراني ركزا اهتمامهما على تفاهمات تصب في مصلحة البلدين في مجالات الزراعة والتجارة وتقديم التسهيلات".وأضاف ظريف ان "هذه الاتفاقيات ممكن ان تساهم في مساعدة الشعبين العراقي والايراني خصوصاً بعد النصر على داعش والذي نعتز بوقوفنا الى جانب العراق في هذه الحرب لان البلدين يمثلان ركنان مهمان لأمن المنطقة".من جانب آخر قال ظريف انه "تمت مناقشة الشأن السوري في هذه الزيارة وضرورة وحدة الاراضي السورية والقضاء على داعش، موكداً ترحيب ايران بسعي العراق لإعادة سوريا للمحافل العربية والدولية".انتهى

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