العراق يشتري 100 ألف طن من الحنطة الأمريكية والكندية

2019/03/10 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال تجار اليوم الأحد إن العراق اشترى 100 ألف طن من القمح الأمريكي والكندي في مناقصة عالمية.

وأضافوا أن الكمية تتكون من 50 ألف طن من القمح الأمريكي اشتراها العراق من هاكان أجرو بسعر 294.14 دولار للطن، ومثلها من القمح الكندي من جلينكور بسعر 303.75 دولار للطن.انتهى

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