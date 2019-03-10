2019/03/10 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل موقع "يوتيوب" على إطلاق ميزة جديدة تهدف لتنبيه المستخدمين إلى المحتوى الذي يضم أخبار زائفة، ففي حال بحث المستخدم عن معلومة أو مشاهدة مقطع يضم معلومة خاطئة،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوتيوب يطلق ميزة جديدة لمحاربة "الغش"!) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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