دراسة أمريكية: تناولوا الحلوى وأخسروا الوزن!

2019/03/10 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصحت دراسة أميركية حديثة الأشخاص باختيار طبق الحلوى في المطاعم قبل اختيار الوجبة الرئيسية.

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