ائتلاف العبادي يدعو للإطاحة برؤوس الفساد لا

2019/03/10 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الأحد، من أن الفساد المالي والإداري بات يهدد العملية السياسية في العراق برمتها، معتبرة أن من الواجب على من يتصدى لمحاربة الفساد الإطاحة برؤوس الفساد الكبيرة وليس بالذيول.

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