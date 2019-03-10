الربيعي يطالب برفع الغطاء السياسي عن الفاسدين

2019/03/10 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن كتلة الإصلاح، علاء الربيعي، بحسم ملفات الفساد وفق سقف زمني محدد ورفع الغطاء السياسي عن الفاسدين.

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