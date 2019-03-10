تجارة المخدرات اسبابها وتاثيرها ومعالجتها

2019/03/10 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / قاسم محمد الحساني… موضوع فيه نسبة كبيرة من الخطورة والضرر المادي والمعنوي على الشعب العراقي فقد انتشرت في السنوات الاخيرة وبصورة ملفتة للنظر ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات وبطرق متعددة اما عن طريق الحبوب الدوائية او عن طريق تناول الأركيلة بالمعسل المخدر وهي الطريقة الاكثر انتشارا الان او عن طريق الحقن المباشر بالإبر او […]

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