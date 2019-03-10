2019/03/10 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اتهم النجم الدولي السابق، يونس محمود ،الأحد، الولايات المتحدة الأميركية بالتسبب بدمار الكرة العراقية.وقال محمود في حوار مع صحيفة الشرق القطرية: “الكرة العراقية تمر بأسوأ حالاتها وفتراتها، فقد ابتلانا الله بالاحتلال الأمريكي ومن ضمن مساويء هذا الاحتلال ان الحاكم العسكرى بريمير، تحكم في قوانين الرياضة والغى العديد من القوانين التى كانت موجودة وألغى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يونس محمود: الولايات المتحدة الأميركية تسببت بدمار الكرة العراقية alansaar.

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