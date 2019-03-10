2019/03/10 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية ،الأحد، عن قيام عصابات داعش الإرهابية بالانتشار في الفلبين بعد أن انحسر وجوده بالشرق الأوسط.وقالت الصحيفة ان “تنظيم “ داعش” وجد لنفسه موطأ قدم بالفلبين، حيث بدأت تظهر راياته السود في جزر الفلبين بعد أن انحسر وجوده بالشرق الأوسط”، مضيفة ان “هذا الحضور البارز للتنظيم بالفلبين، يأتي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “نيويورك تايمز”: هذه الدولة موطن “داعش” الجديد بعد أن انحسر وجوده بالشرق الأوسط alansaar.

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