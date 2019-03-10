بالصور... انتشار المخاوف من ميلانيا ترامب

2019/03/10 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت نظريات مؤامرة غريبة على شبكة الإنترنت مؤخرا، حول لجوء زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب إلى شبيهة لها، تؤدي مهامها بدلا عنها في المناسبات العامة.

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