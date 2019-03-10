جرذ يسرق محل مجوهرات ويفر هاربا (فيديو)

2019/03/10 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي شريطا مصورا يرصد لحظة قيام جرذ بسرقة محل للمجوهرات ويفر هاربا في مدينة بانتا الهندية.

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