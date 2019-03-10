بعد وفاة 11 رضيعا تونسيا... تكليف وزيرة الشباب والرياضة بتسيير

2019/03/10 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، وزيرة شؤون الشباب والرياضة سنية بالشيخ بتسيير شؤون وزارة الصحة بالنيابة عقب استقالة الوزير عبد الرؤوف الشريف.

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