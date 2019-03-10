القبض على امرأة متورطة بالدعم اللوجستي لداعش في صلاح الدين

2019/03/10 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… اعلن مركز الإعلام الأمني، الاحد، القبض على امرأة من الدعم اللوجستي لعصابات داعش الإجرامية متخصصة بجمع المعلومات وتسليمها للإرهابيين في صلاح الدين.وذكر المركز في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “قوة من جهاز الامن الوطني في محافظة صلاح الدين تمكنت وبناءً على معلومات استخبارية من القاء القبض على امرأة داعشية تعمل […]

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