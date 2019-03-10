تعرف على تشكيلة وطني الشاطئية في مباراة عمان بالبطولة الاسيوية

2019/03/10 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة الشاطئية، كريم مقدم، تشكيلة اسود الرافدين لمواجهة عُمان في الجولة الثانية من دور المجموعات البطولة الاسيوية المقامة منافساتها في تايلند.وسيدخل اسود الرافدين المواجهة التي ستبدأ بعد قليل، بالتشكيل التالي: محمد سامي، سلام ابراهيم، مرتضى قاسم، محمد ناجي، سجاد صلاح.يشار إلى أن المجموعة تضم ثلاثة منتخبات، […]

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