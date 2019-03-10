القبض على امرأة تقدم الدعم اللوجستي لداعش في صلاح الدين

2019/03/10 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوة من جهاز الامن الوطني في محافظة صلاح الدين ،اليوم الاحد، على امرأة داعشية مهمتها جمع المعلومات وتقديمها للعناصر الإرهابية.

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