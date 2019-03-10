شاهد.. الحلبوسي : آن الأوان لفتح المجال أمام المرأة لتأخذ إستحقاقها في العمل الوطني

2019/03/10 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أنه آن الأوان لفتح المجال أمام

المرأة لتأخذ إستحقاقها الطبيعي في العمل الوطني ، وأضاف في كلمة له

بإحتفالية اليوم العالمي للمرأة أن مواجهة التحديات ورقي المجتمع

وإستثمار الطاقات لا يمكن أن تتم بمعزل عن المرأة .

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