2019/03/10 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الخالق فلاح… الامريكان يعتاشون على وقع اوهامهم الواسعة يعتمدون فيه على القوة والخيال و يتراقصون على نشوة معلومة مغلوطة ساعدت على ايصال الأوضاع إلى درجةٍ من التداخل والاختلاط، والتشابك وعقدٍ من الصعب تفكيكها والخروج منها ، يستندون فيها على خبرا ملغوما هنا وهناك لعل وعسى يحقق لهم شيء من هذا وذاك وخاصة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التراقص الامريكي على الاوهام والكوارث) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التراقص الامريكي على الاوهام والكوارث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).