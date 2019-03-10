التشويق مستمر.. ليفربول يفوز ويقلص الفارق مع

2019/03/10 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتصر فريق ليفربول بأربعة أهداف مقابل اثنين على ضيفه بيرنلي، في المباراة التي جرت، الأحد، في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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