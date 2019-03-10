زيارة قد تمهد لـ

2019/03/10 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تقارير إعلامية ربطته بنادي ريال مدريد الإسباني، عاد المدرب الفرنسي المخضرم ولاعب الكرة السابق، زين الدين زيدان، ليشعل التكهنات بشأن وجهته المقبلة، بسبب زيارة أجراها لمدينة تورينو الإيطالية.

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