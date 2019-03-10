جنسيات ركاب الطائرة الإثيوبية المنكوبة

2019/03/10 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، للصحفيين، إن الطائرة، التي تحطمت اليوم الأحد، كانت تقل ركابا من أكثر من 30 دولة.

وأضاف أن من بين الركاب 32 من كينيا، و18 من كندا، و9 من إثيوبيا، و8 من إيطاليا، و8 من الصين و8 من الولايات المتحدة، و7 من بريطانيا و7 من فرنسا، و6 من مصر، و5 من هولندا، و4 من الهند، و4 من سلوفاكيا، و3 من النمسا، و3 من السويد، و3 من روسيا، واثنان من المغرب، واثنان من إسبانيا، واثنان من بولندا، واثنان من إسرائيل.

وكان لكل من بلجيكا وإندونيسيا والصومال والنرويج وصربيا وتوجو وموزامبيق ورواندا والسودان وأوغندا واليمن مواطن واحد على متن الطائرة.

وأسماء أربعة من الركاب مسجلة على أنهم يحملون جوزات سفر صادرة من الأمم المتحدة ولم تعرف جنسياتهم على الفور.

وسقطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، كانت متجهة إلى نيروبي، صباح الأحد، وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد.

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