إتلاف أربعة أطنان من الشاي المصنع محليا بالنجف

2019/03/10 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أعلنت دائرة صحة النجف، الأحد، عن إتلاف 4 أطنان من مادة الشاي لعدم مطابقته المواصفات العراقية.وقالت الدائرة في بيان تلقت / المعلومة /، نسخة منه، إن “مفرزة الرقابة الصحية في سيطرة المدخل الشمالي وضعت اليد على أربعة طن من الشاي علامة نسيم عفج معبأ محليا”.وأضافت، أنه “تم إرسال عينات منه […]

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