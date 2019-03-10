بالصورة .. ازاحة الستار عن تمثال ام قصي بمناسبة يوم المرأة العالمي

2019/03/10 | 17:49

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بمناسبة يوم المرأة العالمي، وزير الثقافة يزيح الستار عن تمثال

الحاجة (أم قصي) الذي شيد تكريما لموقفها البطولي

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