بالصور.. اتلاف 4 طن من شاي منتهي الصلاحية في النجف الاشرف

2019/03/10 | 17:49

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أتلفت فرق الرقابة الصحية التابعة الى دائرةصحة النجف الاشرف

كميات كبيرة من مادة الشاي لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري ،

وقال مسؤول وحدة المعامل محمد عبد الجبار ان مفرزة الرقابة

الصحية في سيطرة المدخل الشمالي وضعت اليد على كمية ٤ طن من

الشاي علامة (نسيم عفج )معبأ محليا وتم ارسال عينات منه للفحص

المختبري واتضح انه غير مطابق للمواصفات العراقي فتقرر اتلافها

بالتعاون مع مديرية الجريمة المنظمة وبلدية النجف .

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