فريق الصقور جاهز للقاء النوارس

2019/03/10 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كثف فريق القوة الجوية لكرة القدم، من تدريباته اليومية تحضيراً لمباراة الزوراء يوم الجمعة المقبل في كلاسيكو الكرة العراقية والتي ستقام على ملعب الشعب الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشر لدوري الكرة الممتاز.

وذكر بيان لاعلام القوة الجوية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "المدرب مجبل فرطوس قاد الحصة التدريبية الثانية له مع الفريق والتي شهدت تواجد جميع اللاعبين، والتي شملت تدريبات فنية وبدنية لرفع جاهزية اللاعبين قبل القمة الجماهيرية المرتقبة".انتهى

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