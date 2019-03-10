2019/03/10 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن جدول امتحانات نهاية العام الدراسي 2018 -2019.

ووفق وثيقة صادرة من الوزارة فان الامتحانات تبدأ يوم 9/6/2019، فيما يبدأ الدور الثاني 1/9/2019.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تحدد إمتحانات الدور الأول والثاني) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تحدد إمتحانات الدور الأول والثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).